Плющев о подготовке игроков в России: «Система не работает на большой хоккей — так, ширпотреб. Высасываем из пальца рекламу тем, кто не заслуживает этого»

Нужно заострять внимание на подготовке защитников, на подготовке форвардов. У нас давно уже не было ни ярких защитников, ни ярких нападающих.
Иногда мы высасываем из пальца рекламу тем, кто еще не заслуживает этого. И многие, кто уехал в НХЛ, не начинают там крепко обосновываться — так, как в свое время обосновывались Малкин, Овечкин, Ковальчук, сейчас — Капризов.
Поэтому здесь вопрос состоит в том, что нужно больше говорить о подготовке наших хоккеистов, а не о системе. Хотя система, в общем-то, не работает на большой хоккей — так, ширпотреб", — заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Плющев о молодых игроках в СКА: «Под расстрелом их никто не вел, это желание самих хоккеистов. Каждый выбирает сам и должен предвидеть последствия».