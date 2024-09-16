Плющев о подготовке игроков в России: «Система не работает на большой хоккей — так, ширпотреб. Высасываем из пальца рекламу тем, кто не заслуживает этого»

Иногда мы высасываем из пальца рекламу тем, кто еще не заслуживает этого. И многие, кто уехал в НХЛ, не начинают там крепко обосновываться — так, как в свое время обосновывались Малкин, Овечкин, Ковальчук, сейчас — Капризов.