Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Плющев о подготовке игроков в России: «Система не работает на большой хоккей — так, ширпотреб. Высасываем из пальца рекламу тем, кто не заслуживает этого»

"Нужно заострить внимание на подготовке наших хоккеистов — в первую очередь! Когда у нас забивают по два гола, а из 10 буллитов реализуют один, это говорит об уровне мастерства наших нападающих.

Источник: Sports.Ru

Нужно заострять внимание на подготовке защитников, на подготовке форвардов. У нас давно уже не было ни ярких защитников, ни ярких нападающих.

Иногда мы высасываем из пальца рекламу тем, кто еще не заслуживает этого. И многие, кто уехал в НХЛ, не начинают там крепко обосновываться — так, как в свое время обосновывались Малкин, Овечкин, Ковальчук, сейчас — Капризов.

Поэтому здесь вопрос состоит в том, что нужно больше говорить о подготовке наших хоккеистов, а не о системе. Хотя система, в общем-то, не работает на большой хоккей — так, ширпотреб", — заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Плющев о молодых игроках в СКА: «Под расстрелом их никто не вел, это желание самих хоккеистов. Каждый выбирает сам и должен предвидеть последствия».