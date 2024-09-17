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Токкет о «Ванкувере»: «В этом году ожидания выше, будет сложнее. У меня 2 вопроса: “Как с этим справляться? И как приучить себя к тому, что будет трудно?”

В прошлом сезоне «Кэнакс» уступили «Эдмонтону» (3−4) во втором раунде Кубка Стэнли.

Источник: Sports

"Мы добились успехов [в прошлом сезоне]. Давайте посмотрим правде в глаза, мы добились успехов. Но если мы будем делать то же самое, что и в прошлом году, то получим тот же результат. Так что наши ожидания должны быть выше, и мы должны принять, что будет сложнее.

В прошлом году у нас было несколько ошибок, и иногда ты пытаешься не замечать их и продолжать работать [с игроками, которые их совершили]. Но я жду от них большего. Я не жду от них таких же маленьких ошибок. Да, они будут совершать ошибки… Но я ожидаю, что их будет меньше, чем в прошлом году. Я ставлю себя в одну лодку с игроками.

В этом году ожидания выше, и будет сложнее. Поэтому для меня есть два вопроса: «Как мы будем справляться с ожиданиями? И как приучить себя к тому, что будет трудно?» — сказал главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет.