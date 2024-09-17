Токкет о «Ванкувере»: «В этом году ожидания выше, будет сложнее. У меня 2 вопроса: “Как с этим справляться? И как приучить себя к тому, что будет трудно?”

В прошлом году у нас было несколько ошибок, и иногда ты пытаешься не замечать их и продолжать работать [с игроками, которые их совершили]. Но я жду от них большего. Я не жду от них таких же маленьких ошибок. Да, они будут совершать ошибки… Но я ожидаю, что их будет меньше, чем в прошлом году. Я ставлю себя в одну лодку с игроками.