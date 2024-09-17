Овечкин о питании во время отпуска: «Бургеры и хот-доги ни к чему хорошему не приводят, когда начинаются тренировки. Стараюсь соблюдать тот же режим, что и во время сезона»

Понятное дело, когда начинаются тренировки, то бургеры, хот-доги и так далее ни к чему хорошему не приводят, поэтому стараюсь питаться по-обычному, соблюдать тот же режим питания, что и во время сезона, — сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.