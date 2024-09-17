Овечкин о питании во время отпуска: «Бургеры и хот-доги ни к чему хорошему не приводят, когда начинаются тренировки. Стараюсь соблюдать тот же режим, что и во время сезона»

— Какое событие за отпуск было самым запоминающимся?
— Думаю, что сам отпуск. Я очень рад был снова побыть дома, увидеться с родными, близкими, друзьями. Может быть, довольно просто, но это было самое приятное.
— Можете описать ваш идеальный отпуск? Как он должен проходить?
— Интересно, примерно так: проснулся, покушал, побыл с семьей — это самое идеальное.
— В прошлом сезоне ваш ланч в самолете разлетелся по всем медиа. Сколько калорий можете себе позволить в день отпуска и что вообще едите?
— В принципе, я могу позволить себе все что угодно в плане еды.
Понятное дело, когда начинаются тренировки, то бургеры, хот-доги и так далее ни к чему хорошему не приводят, поэтому стараюсь питаться по-обычному, соблюдать тот же режим питания, что и во время сезона, — сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.