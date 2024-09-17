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Овечкин о питании во время отпуска: «Бургеры и хот-доги ни к чему хорошему не приводят, когда начинаются тренировки. Стараюсь соблюдать тот же режим, что и во время сезона»

Сегодня, 17 сентября, хоккеисту исполняется 39 лет. Летом капитан «Вашингтона» приезжал в Россию.
Источник: Sports.Ru

— Какое событие за отпуск было самым запоминающимся?

— Думаю, что сам отпуск. Я очень рад был снова побыть дома, увидеться с родными, близкими, друзьями. Может быть, довольно просто, но это было самое приятное.

— Можете описать ваш идеальный отпуск? Как он должен проходить?

— Интересно, примерно так: проснулся, покушал, побыл с семьей — это самое идеальное.

— В прошлом сезоне ваш ланч в самолете разлетелся по всем медиа. Сколько калорий можете себе позволить в день отпуска и что вообще едите?

— В принципе, я могу позволить себе все что угодно в плане еды.

Понятное дело, когда начинаются тренировки, то бургеры, хот-доги и так далее ни к чему хорошему не приводят, поэтому стараюсь питаться по-обычному, соблюдать тот же режим питания, что и во время сезона, — сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.