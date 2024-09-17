Ротенберг о 39-летии Овечкина: «Саша всегда был патриотом. Подтверждение — не только игра за Россию и три золота ЧМ, но и работа с подрастающим поколением. Желаю здоровья и новых рекордов»

Кубок Стэнли, множество личных наград НХЛ, участие в Матчах звезд и включение в список ста величайших игроков в истории лиги — при всех этих и многих других невероятных достижениях Александр всегда был и остается патриотом. Убедительное тому подтверждение — не только игра в сборной России и три золота чемпионатов мира, но и постоянная работа Ови с подрастающим поколением, развитие детского спорта: Кубок Овечкина, который Саша проводит для юных хоккеистов, мастер-классы и автограф-сессии. Я искренне рад, что в нашем хоккее есть такой человек.