1-й номер драфта НХЛ-2024 Селебрини набрал 1+1 в первом выставочном матче за «Сан-Хосе»

Первый номер драфта НХЛ-2024 забросил шайбу и сделал передачу (в обоих случаях — при игре в большинстве) и завершил встречу с полезностью «минус 2».
В его активе 2 броска в створ и 50% выигранных вбрасываний.
18-летний канадец был признан первой звездой предсезонного матча между «Шаркс» и «Вегасом» (2:4).
Первый номер драфта НХЛ-2024 забросил шайбу и сделал передачу (в обоих случаях — при игре в большинстве) и завершил встречу с полезностью «минус 2».
В его активе 2 броска в створ и 50% выигранных вбрасываний.