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1-й номер драфта НХЛ-2024 Селебрини набрал 1+1 в первом выставочном матче за «Сан-Хосе»

18-летний канадец был признан первой звездой предсезонного матча между «Шаркс» и «Вегасом» (2:4).

Источник: Sports

Первый номер драфта НХЛ-2024 забросил шайбу и сделал передачу (в обоих случаях — при игре в большинстве) и завершил встречу с полезностью «минус 2».

В его активе 2 броска в створ и 50% выигранных вбрасываний.