Кожевников о 0+2 у Мичкова: «Выставочные матчи — это одно, регулярка НХЛ — совсем другое. В КХЛ он ничего выдающегося не показывал, как Малкин или Панарин, например»

«Дай бог ему удачи. Посмотрим, как в сезоне все будет складываться. Выставочные матчи — это одно, а регулярный чемпионат — совсем другое дело. А то мы любим дифирамбы петь с самого начала.

Понятно, что парень хочет играть, желание у него огромное. Я считаю, что рановато он уехал, здесь-то ничего выдающегося не показывал.

Как в свое время, например, Малкин или Панарин перед отъездом в НХЛ. Столь же яркой игры от Мичкова в России мы не видели», — сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.