«Можно индюка научить орехи собирать, но лучше нанять для этого белку». Никитин об игре «Локомотива» в меньшинстве

— Есть такая пословица: «Можно индюка научить орехи собирать, но лучше нанять для этого белку». На каждой позиции важно, чтобы человек не просто присутствовал, а комфортно себя чувствовал.

Как я вижу, в чем проблема нашего меньшинства… Одно дело играть 30 секунд, а другое — как сегодня, минуту и 40 [секунд]. Тут нужно не только терпение, но и на усталости принять правильное решение, причем нестандартное.

Это процесс, и парни через него проходят, но по-другому эту проблемы мы не сможем решить, — сказал главный тренер «Локомотива».