Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Можно индюка научить орехи собирать, но лучше нанять для этого белку». Никитин об игре «Локомотива» в меньшинстве

– Пропущенные шайбы в меньшинстве – это следствие отсутствия Андронова или просто идет поиск спецбригад?
Источник: Sports

— Есть такая пословица: «Можно индюка научить орехи собирать, но лучше нанять для этого белку». На каждой позиции важно, чтобы человек не просто присутствовал, а комфортно себя чувствовал.
Как я вижу, в чем проблема нашего меньшинства… Одно дело играть 30 секунд, а другое — как сегодня, минуту и 40 [секунд]. Тут нужно не только терпение, но и на усталости принять правильное решение, причем нестандартное.
Это процесс, и парни через него проходят, но по-другому эту проблемы мы не сможем решить, — сказал главный тренер «Локомотива».