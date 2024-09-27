Тренер увез в Америку почти всю команду детей. Даже сына губернатора, находящегося под санкциями

«Главное, чтобы хоккеисты в регионах развивались и не уезжали из России. Чтобы тренеры, которые работают в этих школах, не увозили игроков пачками в США. Бывают ситуации, когда родители договариваются о переезде сами. Этого нельзя допускать. Надо всем вместе работать, чтобы наши хоккеисты оставались в России. Это наша основная задача, а все остальное — мелочи.



Про остальное надо разговаривать с директором и спрашивать, почему было принято такое решение. У меня нет этой информации. Александр Антропов сейчас проводит много времени в США. Смотрю видео — он постоянно там находится. Может, он уже переехал туда?» — задавался вопросом босс СКА.