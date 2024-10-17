Малкин про 500 голов в НХЛ: «Когда играешь против Овечкина, стараешься быть лучше. То же самое происходит, когда играешь с Кросби. Я стараюсь делать все, что в моих силах»

Когда ты играешь против Овечкина, ты стараешься быть лучше. То же самое происходит, когда играешь с Сидом, мы в одной команде. Я стараюсь изо всех сил. Я подталкиваю его. Он подталкивает меня. Мы стараемся помогать друг другу.