Бобровский — 14-й вратарь в истории НХЛ с 400+ победами. Европейский рекорд у Лундквиста — 459

Победа стала для 36-летнего россиянина 400-й в 707 играх за карьеру в лиге в рамках регулярок.
До него этой отметки достигли только 13 вратарей в истории НХЛ. Из них 12 представляют Канаду и 1 — Швецию.
Это Мартин Бродер (691 победа в 1266 играх), Марк-Андре Флери («Миннесота», 562 в 1027), Патрик Руа (551 в 1029), Роберто Луонго (489 в 1044), Эд Белфор (484 в 963), Хенрик Лундквист (459 в 887, лидер среди вратарей из Европы), Кертис Джозеф (454 в 943), Терри Савчук (445 в 971), Жак Плант (437 в 837), Тони Эспозито (423 в 886), Гленн Холл (407 в 906), Грант Фюр (403 в 868) и Крис Осгуд (401 в 744).
15-е место в списке самых побеждающих вратарей занимает Джонатан Куик («Рейнджерс», 394 в 781).
Бобровский одержал 400 побед в НХЛ быстрее всех вратарей в истории — за 707 игр.