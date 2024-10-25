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Капризов набрал 2+1 с «Тампой» и стал 1-й звездой матча. У него 13 очков в 7 играх

Форвард «Миннесоты» сделал дубль и отметился результативной передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг» (4:2).

Источник: Sports

В активе 27-летнего россиянина стало 13 (4+9) очков в 7 играх в текущем сезоне при полезности «+6».

Сегодня Кирилл (22:08, 4:58 — в большинстве, нейтральная полезность) отметился 2 бросками в створ и 2 мимо, а также сделал 1 перехват.