Кучеров забросил 8-ю шайбу в сезоне НХЛ, сохранив лидерство в гонке снайперов. У него 13 очков в 7 играх

В активе 31-летнего россиянина стало 13 (8+5) очков в 7 играх. Он отмечался результативными действиями в каждом матче в сезоне.
Рекорд клуба по серии игр с очками со старта сезона — 11 (Кучеров в сезоне-2017/18 стал одним из его совладельцев).
С 8 шайбами в 7 матчах Никита сохранил лидерство в гонке снайперов. Второе место делят капитан «Нью-Джерси» Нико Хишир (7 шайб в 10 играх) и форвард «Колорадо» Росс Колтон (7 в 8).
Сегодня Кучеров (20:57, 1:33 — в большинстве, нейтральная полезность) реализовал единственный бросок в створ, применил 1 силовой прием и допустил 5 потерь.