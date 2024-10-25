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Коваленко сделал 2 передачи в матче с «Ютой». У него 3 очка в 8 играх за «Колорадо» в сезоне

Форвард «Колорадо» дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ (5:1).

Источник: Sports

На счету 25-летнего россиянина стало 3 (0+3) очка в 8 играх в дебютном сезоне в лиге при полезности «минус 3».

Сегодня Николай (13:17, 0:43 — в большинстве, «+1») отметился 1 броском в створ и применил 3 силовых приема.