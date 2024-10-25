Рыбин о рекорде Гретцки: «Идет бизнес, понимаете? Это Америка. НХЛ распиарена, умеют пиарить. “Вашингтон” играет на одного хоккеиста — Овечкина»

«Здесь очень сложно говорить и оценивать эту ситуацию. Здесь идет модель бизнеса, понимаете? Овечкин делает рекорд. Сколько внимания к “Вашингтону”, сколько продаж футболок, свитеров и любых постеров. Это миллионы долларов.
К сожалению, мы прекрасно понимаем, что команда играет на отдельно взятого игрока — Сашу Овечкина. Но это бизнес, который будет долго работать и продаваться.
Представляете, если я владелец команды, у меня это сделал Овечкин, у меня столько дверей открывается: он сделал это в одном клубе, и я не представляю этот объем всевозможных продаж!
Это будет просто везде на каждом столбу, углу, баннере электронном, телевизионном и так далее. Об этом будет говорить весь мир, весь хоккейный мир.
Это Америка, это бизнес. НХЛ распиарена, там умеют пиарить.
Мы даже не говорим о США, а в России сколько ребят, детей увидят, которые захотят ассоциироваться с его именем.
Я понимаю эти масштабы, но не представляю", — сказал бывший хоккеист сборной России Максим Рыбин.