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Депутат Свищев о рекорде Гретцки: «Вся Россия будет переживать за Овечкина. Не все его бывшие партнеры играют — это усложняет задачу»

Капитан «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 855 заброшенными шайбами, уступая только Уэйну Гретцки — 894 гола.

Источник: Sports

"Мы, не играющие, но болеющие за хоккей, конечно, хотим, чтобы как можно скорее Александр покорил эту планку.

Нам в каком-то смысле проще рассуждать и оценивать. Мы далеки от Овечкина и его команды, но понимаем, что не все так просто для него.

Не все его бывшие партнеры по-прежнему играют, что усложняет задачу. Плюс все мы не молодеем.

Надеюсь, что команда будет всячески помогать Александру побить рекорд Гретцки, тогда, думаю, есть все шансы покорить эту вершину.

Ему это по силам, а вся Россия будет переживать за него, что он справился с этой задачей", — сказал депутат Государственной думы Дмитрий Свищев.