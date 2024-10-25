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Фетисов о погоне Овечкина за Гретцки: «Рекорд случится в этом сезоне. Я его на это настраиваю. Это будет большой радостью как для меня, так и для всей страны»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (855 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Sports

"Я верю, что рекорд случится именно в этом сезоне. Я его на это настраиваю все время.

Безусловно, такое событие будет большой радостью как для меня, так и для всей страны", — сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.