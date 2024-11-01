Двое белорусских защитников вошли в число лучших игроков октября в МХЛ

Эксперты определили по три лучших игрока от каждой конференции и по одному лучшему новичку. Лучшим защитником Запада был признан игрок бобруйского «Динамо-Шинника» Константин Волочко. 19-летний хоккеист провел в октябре девять матчей и набрал восемь очков (одна шайба и семь голевых передач) при показателе полезности «+5». Также Волочко заблокировал четыре броска, исполнил десять силовых приемов, сделал два перехвата и нанес 19 бросков по воротам.



Лучшим защитником Востока стал игрок обороны челябинского клуба «Белые Медведи» Доминик Миканович. 18-летний белорус сыграл в ушедшем месяце четыре матча, забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи при показателе полезности «+9». Миканович заблокировал три выстрела соперника, провел девять силовых приемов, совершил три отбора и исполнил шесть бросков.



Представитель Беларуси в МХЛ «Динамо-Шинник» на данный момент возглавляет таблицу «Серебряного» дивизиона Западной конференции, набрав 32 очка в 19 играх.