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Капризов с «+12» в 10 играх лидирует в НХЛ по полезности. У Замулы худший показатель среди защитников — «минус 10» в 8 матчах

Форвард «Миннесоты» набрал 3 (2+1) очка при полезности «+4» в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (5:3).
Источник: Sports

27-летний россиянин единолично возглавил как гонку бомбардиров лиги с 21 очком в 10 играх, так и рейтинг игроков лиги по показателю полезности («+12»).

Он обогнал большую группу игроков с показателем «+11». Среди россиян на 2-м месте идет Владислав Наместников из «Виннипега» с «+8» в 11 играх.

Отметим, что в список лидеров по отрицательной полезности входит защитник «Филадельфии» Егор Замула с «минус 10» в 8 играх. У него худший показатель среди игроков обороны.

Также в топ-4 игроков с двузначной отрицательной полезностью входят форварды Колтон Сиссонс («Нэшвилл», «минус 12» в 10 играх), Кирби Дак («Монреаль», «минус 12» в 11 играх) и Морган Фрост («Филадельфия», «минус 11» в 11 играх).