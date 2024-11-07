Карбери о голевой серии Овечкина: «Когда он касается шайбы, все задерживают дыхание. Скамейка “Вашингтона” каждый раз сходит с ума»

"Наша скамейка сходит с ума каждый раз.
Овечкин, даже когда не забивает, приносит много жизни. Но когда он так бежит, участвует в розыгрышах и создает моменты, это заметно на скамейке запасных.
Его партнеры по команде чувствуют это, и когда он касается шайбы, все как бы немного задерживают дыхание«, — сказал главный тренер “Вашингтона” Спенсер Карбери.
Овечкин — 1-я звезда дня в НХЛ, у него 1+1 с победным голом «Нэшвиллу». Хэнифин — 2-я, Ларкин — 3-я.
Овечкин забил 861-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 33 шайбы.