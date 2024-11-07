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Гретцки об Овечкине: «Вопрос не “побьет ли он рекорд”, а “когда он его побьет”. Это хорошо для хоккея — Александр столько лет остается классным игроком»

39-летний форвард «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (861 шайба), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Спортс"

За первые 12 матчей этого сезона Овечкин забросил 8 шайб, включая шесть голов в пяти последних встречах.

"У него потрясающий старт в этом чемпионате, согласны?

Вопрос не в том, побьет ли он рекорд, а в том, когда он его побьет. Это очень хорошо для хоккея.

Овечкин остается классным игроком на протяжении стольких лет, молодец", — сказал Уэйн Гретцки в эфире TNT.

Карбери о голевой серии Овечкина: «Когда он касается шайбы, все задерживают дыхание. Скамейка “Вашингтона” каждый раз сходит с ума».

Овечкин забил 861-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки — 33 шайбы.