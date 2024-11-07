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Белорусские хоккеисты с победы стартовали на Кубке Будущего в Санкт-Петербурге

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная сборная Беларуси по хоккею начала выступления на международном турнире «Кубок Будущего», который проходит в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Участие в соревнованиях принимают молодежные (U20) сборные Беларуси, России и Казахстана, а также команда России-U18. В матче открытия турнира подопечные Андрея Михалева встречались с казахстанскими сверстниками. Счет в матче был открыт на 17-й минуте защитником белорусов Артуром Клоповым, а на излете второго периода перевес удвоил Артем Гуменюк.

Самой результативной оказалась заключительная треть: заброшенными шайбами отметились Илья Лахнов, Арсений Ковгореня и Алексей Мазур, и только в самой концовке соперники сумели дважды пробить нашего голкипера Антона Круповца. В итоге 5:2, команда Беларуси-U20 начинает турнир с победы.

Завершит программу первого игрового дня Кубка Будущего поединок юниорской и молодежной сборных России. Завтра наши хоккеисты сыграют с российскими юниорами (начало в 15.00), а 10 ноября встретятся с «молодежкой» хозяев (17.00). В субботу команды-участницы соревнований в Санкт-Петербурге определят победителя турнира по хоккею в формате «3 на 3».

Белоруссия U20
Казахстан U20