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Врач «Динамо» о травме Овечкина: «Операцию делать не будут, значит, перелом произошел без смещения. Хотя снимок из “Вашингтона” мне так и не прислали»

39-летний форвард «Вашингтона» сломал ногу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» и пропустит от 4 до 6 недель.

Источник: Спортс"

"Я общаюсь с Сашей. По моей информации, операцию на травмированной ноге ему делать не будут. Об этом речи не идет.

Значит, я делаю вывод, что перелом малоберцовой кости произошел без смещения. Хотя снимок из «Вашингтона» мне так и не прислали. Там ведь, в НХЛ, принято все скрывать.

В случае травмы пишут просто «повреждение нижней части тела», чтобы соперник в следующих матчах не целился в больное место«, — сказал старший врач московского “Динамо” Валерий Конов.

Врач «Динамо»: «Предлагали Овечкину лечиться в России. Он ответил: “Ну как я приеду? У меня контракт с “Вашингтоном” — там тоже лечат хорошо, как и у вас”.