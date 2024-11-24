Врач «Динамо» о травме Овечкина: «Операцию делать не будут, значит, перелом произошел без смещения. Хотя снимок из “Вашингтона” мне так и не прислали»

"Я общаюсь с Сашей. По моей информации, операцию на травмированной ноге ему делать не будут. Об этом речи не идет.
Значит, я делаю вывод, что перелом малоберцовой кости произошел без смещения. Хотя снимок из «Вашингтона» мне так и не прислали. Там ведь, в НХЛ, принято все скрывать.
В случае травмы пишут просто «повреждение нижней части тела», чтобы соперник в следующих матчах не целился в больное место«, — сказал старший врач московского “Динамо” Валерий Конов.
Врач «Динамо»: «Предлагали Овечкину лечиться в России. Он ответил: “Ну как я приеду? У меня контракт с “Вашингтоном” — там тоже лечат хорошо, как и у вас”.