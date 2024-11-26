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Гатиятулин о 2:1 с ЦСКА: «Ак Барс» сыграл терпеливо, строго по заданию. Весь матч провели с предельной концентрацией"

Казанский клуб на выезде одержал победу со счетом 2:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Источник: Sports

"В прошлом матче ближе к середине второго периода было много хаоса, при подготовке к этой встрече обратили на это внимание, попросили ребят сыграть строго, по заданию.

Ребята — молодцы: начиная с первого вбрасывания придерживались игровой дисциплины, самоотдача была хорошая. Во втором периоде много меньшинства было, требовалась концентрация, и весь матч провели с предельной концентрацией.

Игра Арефьева? Когда узнали, что потеряли двух основных вратарей, приняли решение, что с «Северсталью» сыграет Глеб Носов, а с ЦСКА — Максим Арефьев, шли по этому плану. Мы верим в каждого игрока нашей команды.

Максим здорово сыграл, подчистил ошибки, которые были в обороне, придал уверенности команды. И отмечу командную победу. У нас всегда установка играть в две стороны. Если брать прошлый матч, первый период был хороший, во втором стали допускать ненужные ошибки, и соперник нас за это наказал.

Провели собрание, на котором указали на эти ошибки, донесли команде, как нужно их поправить. Ребята сыграли терпеливо, когда надо было, шли в давление, заставляли соперника ошибаться.

Но где-то при потере шайбы были моменты, когда соперник нас обрезал. Надежная и уверенная игра принесла нам победу", — сказал Гатиятулин.