Депутат Свищев о словах Гретцки про Овечкина: «Пример того, как должны вести себя величайшие спортсмены. Гашеку надо поучиться у него»

Недавно читал высказывание Уэйна Гретцки, который заявил, что хочет быть первым, кто пожмет руку Александру Овечкину после покорения его рекорда. То есть, легендарный канадец, который может лишиться вроде бы вечного достижения, выражает огромное уважение русскому парню.