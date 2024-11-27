Потапов пообщался с агентом Дитца после слов о «травме, которой не было»: «Ситуация неоднозначная, микротравма была. Даррен расторг контракт с “Авангардом” по собственному желанию»

«На эфире “СЭ” затронули Дитца, а точнее расторжение контракта с ним. Новость разлетелась, и со мной связался представитель Даррена, сказав, что ситуация неоднозначная, и микротравма была.
Из диалога с ним я понял, что, во-первых, Даррен поступил с честью и сказал, что у него не клеится игра, решив расторгнуть контракт (в 135 миллионов) на два года по собственному желанию. На мой взгляд, это очень честно.
Во-вторых, представитель Даррена сообщил, что травма была, и все в клубе прекрасно знали об этом, и, видимо, у «Авангарда» сейчас такая ситуация, что нужно что-то делать для того, чтобы встряхнуть коллектив и попасть в восьмерку, решая высокие задачи.
Спустя время мы поймем, кому на пользу пойдет это расторжение", — написал Алексей Потапов.