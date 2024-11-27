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Семин об Овечкине: «В НХЛ нет такого броска, как у него. Из офиса надо уметь забивать — у него шайба летит 160 км/ч, верхом, точно, от этого нет противоядия»

"Если бы он не прибавил, а наоборот бы худел — а говорят, что с возрастом надо легче становиться — то, думаю, у него было бы намного больше травм. А так как у него такая масса, из‑за этого он все это обходит.

Источник: Спортс"

Заметно, что уже тяжелее бегать. Это нормально. Тут ничего такого нет. По себе скажу, что в 37−38 лет ты понимаешь, что молодые и есть молодые. Ты уже не успеваешь где‑то, уже нет того запала, сил, резкости. Но он продолжает эту гонку держать. Молодец!

Давайте поставим туда [в офис] другого человека, проверим, будет ли кто‑то еще забивать из офиса. Оттуда надо уметь забивать. Можно бросать сильно, но не точно. У него летит сильно и точно. В этом его уникальность. Я считаю, что такого броска, как у него, в НХЛ, как показывает практика, нет.

Этому нет никакого противоядия, только если игрока к нему поставить, чтобы он от него не отъезжал, но это уже будет не хоккей. Шайба летит 160 км/ч, верхом, ее не видно. Если только ты сел, закрыл глаза, растопырился, а она в тебя попала. Нереально на нее среагировать.

После травмы трудно быстро возвращаться в игру было для Строума. Ему понадобился год, чтобы вкатиться. 11 подряд голов Овечкин забил с его пасов. Понятно, что игр мало прошло. По сезону посмотрим«, — сказал бывший нападающий “Вашингтона”.

Овечкин заявил, что не следит за питанием: «Все сжигается на льду, на тренировках. Я привык, что у меня собственный рацион».