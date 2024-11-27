Семин об Овечкине: «В НХЛ нет такого броска, как у него. Из офиса надо уметь забивать — у него шайба летит 160 км/ч, верхом, точно, от этого нет противоядия»

Этому нет никакого противоядия, только если игрока к нему поставить, чтобы он от него не отъезжал, но это уже будет не хоккей. Шайба летит 160 км/ч, верхом, ее не видно. Если только ты сел, закрыл глаза, растопырился, а она в тебя попала. Нереально на нее среагировать.