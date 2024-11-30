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Воронков набрал очки в 5-м матче подряд — 0+2 против «Калгари». У него 5+5 в 13 играх

Форвард «Коламбуса» сделал две голевые передачи в игре чемпионата НХЛ с «Калгари» (5:2), продлив результативную серию (3+4) до 5 матчей.

Источник: Спортс"

Всего в 13 играх сезона на счету россиянина 10 (5+5) баллов.

За 17:25 (1:04 — в большинстве. 0:17 — в меньшинстве) в матче с «Флэймс» у Воронкова 2 броска в створ ворот, полезность — «плюс 3».