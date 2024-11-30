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Иван Мирошниченко: «Овечкин дает напутствия — больше бросать, играть в свой хоккей. Когда Александр с командой, его реабилитация идет быстрее с моральной точки зрения»

39-летний капитан «Вашингтона» сломал малоберцовую кость в матче с «Ютой» в ночь с 18 на 19 ноября и пропустит от четырех до шести недель.

Источник: Спортс"

— Александр Овечкин давал вам какие‑то напутствия перед матчами НХЛ? Он очень радовался, когда вы забили во Флориде.

— Он всегда дает напутствия — например, больше бросать, играть в свой хоккей.

— Овечкин ездит с «Вашингтоном» на выезды, поддерживает командный дух. Но на льду не хватает капитана?

— Когда Саша с тобой в раздевалке и все 60 минут на игре — это одно. А когда видишь его до и после матча — это абсолютно другое.

Думаю, и Овечкину полегче в плане восстановления, когда ты всегда с командой и не думаешь о том, что у тебя там болит. Наверное, так побыстрее идет реабилитация даже с моральной точки зрения, — сказал форвард «Кэпиталс» Иван Мирошниченко.

Мирошниченко о травме Овечкина: «Саша набрал ход, очень много забивал. Дай Бог, чтобы скорее вернулся и снова начал клепать голы».

Рывок Овечкина к рекорду Гретцки помог понять, кто он на самом деле.