Иван Мирошниченко: «Овечкин дает напутствия — больше бросать, играть в свой хоккей. Когда Александр с командой, его реабилитация идет быстрее с моральной точки зрения»

Думаю, и Овечкину полегче в плане восстановления, когда ты всегда с командой и не думаешь о том, что у тебя там болит. Наверное, так побыстрее идет реабилитация даже с моральной точки зрения, — сказал форвард «Кэпиталс» Иван Мирошниченко.