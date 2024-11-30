Иван Мирошниченко: «Овечкин дает напутствия — больше бросать, играть в свой хоккей. Когда Александр с командой, его реабилитация идет быстрее с моральной точки зрения»

— Александр Овечкин давал вам какие‑то напутствия перед матчами НХЛ? Он очень радовался, когда вы забили во Флориде.
— Он всегда дает напутствия — например, больше бросать, играть в свой хоккей.
— Овечкин ездит с «Вашингтоном» на выезды, поддерживает командный дух. Но на льду не хватает капитана?
— Когда Саша с тобой в раздевалке и все 60 минут на игре — это одно. А когда видишь его до и после матча — это абсолютно другое.
Думаю, и Овечкину полегче в плане восстановления, когда ты всегда с командой и не думаешь о том, что у тебя там болит. Наверное, так побыстрее идет реабилитация даже с моральной точки зрения, — сказал форвард «Кэпиталс» Иван Мирошниченко.
Мирошниченко о травме Овечкина: «Саша набрал ход, очень много забивал. Дай Бог, чтобы скорее вернулся и снова начал клепать голы».
Рывок Овечкина к рекорду Гретцки помог понять, кто он на самом деле.