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Марченко забил во 2-м матче подряд — «Чикаго». У него 4+4 в последних 5 играх

Форвард «Коламбуса» забил во второй игре подряд, в последних 5 матчах чемпионата НХЛ он набрал 8 (4+4) очков.

Источник: Спортс"

Всего в 23 играх сезона на счету россиянина 24 (10+14) балла.

В матче с «Чикаго» за 18:17 (2:16 — в большинстве, 0:05 — в меньшинстве) у Марченко 3 броска в створ ворот, 1 силовой прием, 2 минуты штрафа, полезность — «плюс 4».