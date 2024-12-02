Ланкинен из «Ванкувера» — 1-й вратарь в истории НХЛ с победами в 10 гостевых матчах из 10 со старта сезона

В 17 играх в текущем сезоне у него 12 побед при 90,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,65.
При этом на выезде у Ланкинена 10 побед в 10 играх. Он стал первым вратарем в истории НХЛ с таким результатом со старта сезона.
Отметим, что в сезоне-2019/20 у Ильи Самсонова («Вашингтон») было 10 побед в первых 11 играх на выезде (из них одна была неполной), причем в дебютном сезоне.
Ланкинен стал игроком «Кэнакс» в сентябре, подписав контракт на год и 875 тысяч долларов. Основной вратарь канадского клуба Тэтчер Демко еще не играл в этом сезоне — он восстанавливается после травмы колена.