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Ланкинен из «Ванкувера» — 1-й вратарь в истории НХЛ с победами в 10 гостевых матчах из 10 со старта сезона

Вратарь «Кэнакс» отразил 27 из 31 бросков в матче регулярного чемпионата с «Детройтом» (5:4 ОТ).

Источник: Спортс"

В 17 играх в текущем сезоне у него 12 побед при 90,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,65.

При этом на выезде у Ланкинена 10 побед в 10 играх. Он стал первым вратарем в истории НХЛ с таким результатом со старта сезона.

Отметим, что в сезоне-2019/20 у Ильи Самсонова («Вашингтон») было 10 побед в первых 11 играх на выезде (из них одна была неполной), причем в дебютном сезоне.

Ланкинен стал игроком «Кэнакс» в сентябре, подписав контракт на год и 875 тысяч долларов. Основной вратарь канадского клуба Тэтчер Демко еще не играл в этом сезоне — он восстанавливается после травмы колена.