Станковен пропустил 2 матча подряд из-за травмы. Форвард «Далласа» на 2-м месте в гонке бомбардиров среди новичков НХЛ

21-летний канадец занимает текущее 2-е место в гонке бомбардиров среди новичков с 15 (4+11) очками в 21 игре.
Лидирует форвард «Филадельфии» Матвей Мичков (19 баллов в 23 играх, 9+10), а третье место делят форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини (14 в 15, 8+6) и защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон (14 в 24, 0+14).
Ожидаемый срок возвращения Станковена в строй — «со дня на день». Пока неизвестно, сыграет ли он в следующем матче техасцев — против «Юты» (2 декабря, начало по московскому времени — 3 декабря в 03:00).