Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Виннипег» впервые в сезоне проиграл 3 матча подряд. У «Джетс» 6 поражений в 9 последних играх

«Джетс» уступили «Далласу» (1:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Поражение стало для канадского клуба третьим подряд. До этого команда под руководством Скотта Арниела уступила «Лос-Анджелесу» (1:4) и «Вегасу» (3:4).

В последних 9 играх у «Виннипега», выигравшего 15 из 16 матчей на старте сезона, 3 победы и 6 поражений. Отметим, что команда провела дома только 1 матч из последних 10.

«Джетс» набрали 36 очков в 25 играх и делят лидерство в общей таблице лиги с «Миннесотой» (36 в 24). По проценту очков (72%) команда занимает 3-е место, уступая «Уайлд» (75%) и «Вашингтону» (72,9%).