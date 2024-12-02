Директор «Нефтехимика» об уходе Клока: «Чисто семейные обстоятельства. Политика была в 2022 году. Если все будет нормально, он сможет вернуться к нам»

"Там чисто семейные обстоятельства. Политическая составляющая его ухода была в 2022 году, когда он к нам не смог приехать. У меня есть скрины сообщений, которые приходили лично с угрозами жизни ему и его семье. Тогда он говорил, что семья для него важнее, и тогда мы тоже расторгли контракт по его инициативе, а права остались за нами. Надеюсь, что и сейчас у него будет все хорошо, проблемы решатся, и если он захочет, то вернется в КХЛ.