Рашевский о паузе на КПК: «Динамо» она нужна. От того, какое место мы займем, будет зависеть продолжительность нашего отдыха"

— Конечно, нам нужна пауза. У нас довольно плотный график и нам нужно несколько дней отдыха. У нас есть цель и условия, от того, какое место мы займем, будет зависеть количество, а точнее продолжительность нашего отдыха (смеется).
— То есть у вас все настолько четко?
— Ну да. Премий у нас нет, есть другие условия, но я их разглашать не буду. Конечно, будем биться не только за выходные, но и за Кубок [Континента]. Мы идем и хотим быть первыми, как в прошлом году, — сказал форвард московского клуба.
На данный момент бело-голубые занимают 3-е место в Западной конференции с 43 очками в 32 играх.
Кудашов после 4:3 с «Динамо» Минск: «Кому этот Кубок Континента нужен-то? Все хотят другой трофей, включая нас».