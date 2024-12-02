Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Коламбус» выиграл 5 из 6 последних матчей при разнице шайб на отрезке 31:20

Команда под руководством Дина Эвасона обыграла «Чикаго» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Блю Джекетс» набрали 25 очков в 23 играх и приблизились к зоне плей-офф на Востоке.

Клуб из Огайо идет на 8-м месте в лиге по числу заброшенных шайб (83 — без учета решающих буллитов, 3,61 в среднем за игру).