«Коламбус» выиграл 5 из 6 последних матчей при разнице шайб на отрезке 31:20

«Блю Джекетс» набрали 25 очков в 23 играх и приблизились к зоне плей-офф на Востоке.
Клуб из Огайо идет на 8-м месте в лиге по числу заброшенных шайб (83 — без учета решающих буллитов, 3,61 в среднем за игру).
Команда под руководством Дина Эвасона обыграла «Чикаго» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
«Блю Джекетс» набрали 25 очков в 23 играх и приблизились к зоне плей-офф на Востоке.
Клуб из Огайо идет на 8-м месте в лиге по числу заброшенных шайб (83 — без учета решающих буллитов, 3,61 в среднем за игру).