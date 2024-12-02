Кожевников о Задорове: «То ли он клюшкой Малкина ткнул, то ли антенной приемника с вражескими голосами. Подленький поступок — и очередной плевок в колодец»

В «Бостоне» ему этим летом выписали отличный контракт. Казалось бы, вся шелуха наконец-то должна слететь. Забудь обо всех этих CNN и радужных майках, покажи хороший хоккей, помоги команде, прогрессируй!
Но нет, ничего подобного не происходит. Задоров лидирует в защите «Бостона» разве что по штрафному времени, он только четвертый защитник команды по набранным очкам. Опять много индивидуальных ошибок, неповоротливой игры. А самое главное, что команда слабо стартовала, и тренер уже уволен. Вот вам и ответы на все вопросы — опять полный набор шелухи.
— Как прокомментируете обмен ударами Задоров — Малкин?
— Меня удивили вялые комментарии в нашей прессе, как будто все стесняются сказать правду. Так вот я скажу.
Женя Малкин — уважаемый хоккеист, ветеран, много выиграл в сборной, еще больше — в клубе. Великий!
И тут человек с лавочки, который никогда ничего не выигрывал и, подозреваю, вряд ли когда-нибудь что-то выиграет, исподтишка ткнул Малкина в спину. То ли клюшкой, то ли антенной своего приемника с вражескими голосами (смеется). Подленький поступок — и очередной плевок в колодец, — сказал двукратный олимпийский чемпион.
«Уровень Задорова — как раз “Сибирь”. Епанчинцев нашел бы ему место во второй паре». Кожевников о словах Никиты про отправку в Сибирь при приезде в Россию.