Кожевников о Задорове: «То ли он клюшкой Малкина ткнул, то ли антенной приемника с вражескими голосами. Подленький поступок — и очередной плевок в колодец»

Но нет, ничего подобного не происходит. Задоров лидирует в защите «Бостона» разве что по штрафному времени, он только четвертый защитник команды по набранным очкам. Опять много индивидуальных ошибок, неповоротливой игры. А самое главное, что команда слабо стартовала, и тренер уже уволен. Вот вам и ответы на все вопросы — опять полный набор шелухи.