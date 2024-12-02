Кожевников об НХЛ: «Лига стала быстрой и молодой, убрали мелкий фол — все бегут, челночат. В КХЛ темп не самый высокий, можно играть на классе, как Шипачев. Он показывает во многом советский хоккей»

Поэтому ветеранам тяжело. Это у нас в КХЛ много мелкого фола, из-за чего темп не самый высокий, можно сыграть на классе. Как тот же Шипачев, который в Минске переживает уже не вторую, а третью молодость, штампует матчи с тремя и четырьмя очками, ведет за собой, как настоящий капитан.