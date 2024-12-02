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Плющев об Овечкине: «Сколько очков набрал “Вашингтон” с Александром на льду? С ним было бы в разы лучше и сильнее»

На прошлой неделе стало известно, что российский форвард «Кэпиталс» пропустит 4−6 недель из-за перелома малоберцовой кости.

Источник: Спортс"

"Напомните, сколько команда очков набрала, когда Александр был на льду? Конечно, потеря одного бойца в целом не очень сказывается на результате, хотя ясно, что в сложные моменты Овечкина может не хватить. Пока они идут неплохо.

Потеря Овечкина всегда ощущается, потому что ломаются какие-то связи, наигранные моменты. Здесь дело в том, что коллектив держит свой хороший темп, но могу сказать, что с Александром было бы, наверное, в разы лучше и сильнее.

Без него «Вашингтон» не набрал бы столько очков", — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

И без Овечкина «Вашингтон» побеждает. Уже первый на Востоке!