Бабаев о травме Овечкина: «Пропустит два месяца, но ничего страшного, вернется сильнее. Спешка не приводит ни к чему хорошему»

— Не могу не спросить про травму набравшего ход Александра Овечкина. После нее он станет еще сильнее?
— Это тот самый поток энергии, про который я всегда говорю в своих интервью. Все эти «давай, быстрее» со всех сторон никогда ни к чему хорошему не приводят.
Не должно быть никакой спешки, ведь мы зависим не только от себя. У Саши, уверен, все будет нормально, все по плану. Да, пропустит два месяца, но ничего страшного, вернется сильнее.
Пауза редко кому мешает. Бывает же, что хоккеисты не могут забросить шайбу два месяца, — сказал хоккейный агент Шуми Бабаев.