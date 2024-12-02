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Плющев о 1-м месте Капризова в гонке бомбардиров НХЛ: «Мастер! Он в прекрасной форме и радует болельщиков в России и за рубежом»

27-летний форвард «Миннесоты» набрал 38 (15+23) очков в 23 матчах и на данный момент лидирует в гонке бомбардиров НХЛ.

Источник: Спортс"

"Капризов — игрок с большой буквы! Об этом уже все давно знают, это не новость. Кирилл сейчас пребывает в прекрасной форме, стабильно радует болельщиков: и здесь, в России, и там, за рубежом. Просто мастер, если одним словом описывать!

Перспективы сохранить первую строчку в гонке бомбардиров? Не хочу быть пророком и прогнозистом, потому что всегда говорю, что хоккей — контактная игра, всякое может случиться, и на примере Овечкина это видно.

Пожелаем Кириллу удачи и хорошего настроения! Без настроения играть нельзя. Парень позитивный. Думаю, у него все будет нормально", — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.