Плющев о 1-м месте Капризова в гонке бомбардиров НХЛ: «Мастер! Он в прекрасной форме и радует болельщиков в России и за рубежом»

"Капризов — игрок с большой буквы! Об этом уже все давно знают, это не новость. Кирилл сейчас пребывает в прекрасной форме, стабильно радует болельщиков: и здесь, в России, и там, за рубежом. Просто мастер, если одним словом описывать!