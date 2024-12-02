Тюкавин о погоне Овечкина за Гретцки: «Жаль, что появилась травма, но ничего. Это спорт. Ови восстановится, станет еще сильнее и побьет рекорд»

22 ноября стало известно, что капитан «Вашингтона» пропустит 4−6 недель из-за перелома малоберцовой кости.
— КХЛ или НХЛ?
— КХЛ. НХЛ смотрю только из-за Овечкина.
— У него 26 голов до рекорда Гретцки. Следите за погоней? Расстроились из-за его травмы?
— Когда он получил травму, я ему сразу написал сообщение, но он пока не ответил. А рекорд: надеюсь, скоро он его побьет. Судя по тому, как он начал этот сезон, побьет в этом сезоне.
Жаль, конечно, что появилась эта травма, но ничего. Это спорт, без этого никуда. Думаю, Ови восстановится, станет еще сильнее и побьет рекорд.
— Когда Овечкин сыграл в футбол за «Динамо», показалось, что у него явный лишний вес. Вы его в раздевалке не подкалывали?
— Нет. Мне кажется, я такого же телосложения как Овечкин. Разве нет?
— Чего-чего?!
— Я же с детства крупный, все надо мной смеются. Но штрафов за лишний вес я не платил, — сказал футболист «Динамо» Константин Тюкавин.