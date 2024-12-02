Хоккеисты «Динамо-Шинника» были сильнее «Русских Витязей» в МХЛ

В первом декабрьском матче на родном льду подопечные Андрея Михалева принимали «Русских Витязей» из Балашихи. Большую часть игрового времени белорусы контролировали ход поединка: в стартовой трети счет открыл Андрей Кравчук, во втором периоде точные броски нанесли Дмитрий Хобян и Арсений Чухраев, а на старте заключительного игрового отрезка в меньшинстве отличился Матвей Шидловский. Однако затем гости едва не перевернули игру в свою пользу, поразив цель трижды за четыре минуты. Забросить спасительную четвертую шайбу «витязи» не смогли, «Динамо-Шинник» удержал победу — 4:3.



Этот успех стал для белорусского клуба девятым в десяти последних матчах. Наша команда по-прежнему возглавляет таблицу «Серебряного» дивизиона Западной конференции МХЛ, опережая московскую «Красную Армию» на два очка, сыграв при этом на два матча меньше. Завтра юные динамовцы снова встретятся с «Русскими Витязями», поединок на «Бобруйск-Арене» стартует в 19.00.