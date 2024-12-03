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«Рейнджерс» проиграли 6 из 7 последних матчей. Разница шайб на отрезке — 15:29

Клуб из Нью-Йорка уступил «Нью-Джерси» (1:5) в регулярном чемпионате НХЛ.

Источник: Спортс"

Поражение стало для команды под руководством Питера Лавиолетта 6-м в последних 7 играх. Разница шайб на отрезке — 15:29.

С 27 очками в 24 играх «Рейнджерс» занимают 4-е место в Столичном дивизионе и находятся в зоне плей-офф на Востоке.