«Рейнджерс» проиграли 6 из 7 последних матчей. Разница шайб на отрезке — 15:29

Поражение стало для команды под руководством Питера Лавиолетта 6-м в последних 7 играх. Разница шайб на отрезке — 15:29.
С 27 очками в 24 играх «Рейнджерс» занимают 4-е место в Столичном дивизионе и находятся в зоне плей-офф на Востоке.
Клуб из Нью-Йорка уступил «Нью-Джерси» (1:5) в регулярном чемпионате НХЛ.
Поражение стало для команды под руководством Питера Лавиолетта 6-м в последних 7 играх. Разница шайб на отрезке — 15:29.
С 27 очками в 24 играх «Рейнджерс» занимают 4-е место в Столичном дивизионе и находятся в зоне плей-офф на Востоке.