На счету 19-летнего россиянина 22 (9+13) балла в 24 играх в дебютном сезоне в лиге при полезности «+1».Он лидирует в гонке бомбардиров среди новичков с отрывом в 5 баллов от защитника «Монреаля» Лэйна Хатсона (0+17 в 26 играх).Сегодня Мичков (14:21, 4:39 — в большинстве, 0:14 — в меньшинстве, «+1») один раз бросил в створ и сделал 1 блок.
Мичков впервые набрал 3 очка в матче НХЛ — 3 передачи за 14:21 против «Флориды». У него 22 очка в 24 играх в дебютном сезоне
Форвард «Филадельфии» трижды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата против «Пантерс» (5:7).