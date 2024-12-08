Ничушкин забросил 6-ю шайбу в сезоне и стал 3-й звездой матча с «Детройтом». У него 9 очков в 11 играх

На счету 29-летнего россиянина стало 9 (6+3) очков в 11 играх в текущем сезоне при полезности «минус 1».
Сегодня Ничушкин (17:53, 0:28 — в большинстве, 0:44 — в меньшинстве, «+1») отметился 5 бросками в створ и допустил 1 потерю.
Форвард «Колорадо» открыл счет в матче регулярного чемпионата с «Детройтом» (2:1).
На счету 29-летнего россиянина стало 9 (6+3) очков в 11 играх в текущем сезоне при полезности «минус 1».
Сегодня Ничушкин (17:53, 0:28 — в большинстве, 0:44 — в меньшинстве, «+1») отметился 5 бросками в створ и допустил 1 потерю.