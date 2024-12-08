Капризов без очков в матче с «Лос-Анджелесом»: «минус 3», 5 бросков и 2 потери за 22:30. Нечас догнал его в гонке бомбардиров НХЛ — у обоих по 42 очка

Форвард «Уайлд» в 5-й раз в текущем сезоне завершил матч без результативных действий.
На его счету 42 (17+25) очка в 26 играх. В гонке бомбардиров лиги россиянин делит лидерство с форвардом «Каролины» Мартином Нечасом (42 очка в 27 играх, 14+28), сегодня отметившимся передачей в игре против «Айлендерс» (3:4).
Капризов (22:30, 2:48 — в большинстве, 5 бросков в створ, 1 блок и 2 потери) завершил матч с «Лос-Анджелесом» с «минус 3» — как и его партнеры по звену Мэттью Болди и Марко Росси. У трио худшая полезность в команде в этой встрече.