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Вячеслав Быков: «Наши хоккеисты умеют искать неординарные решения, которые не присущи американцам, европейцам. Русский человек рождается смекалистым, это в крови. Другим нациям проблематично играть с нами»

"Хоккей — это творческий процесс. И искусство доставлять эмоции. В наше время не каждый может это делать. Хоккей — это общение с публикой и с народом. Все хоккеисты, тренеры и журналисты — это продавцы эмоций.

Источник: Спортс"

И российский хоккей впитывает в себя все эти качества. Российские хоккеисты быстро реагируют на разные ситуации на льду, наши ребята очень смекалистые. Русский человек рождается смекалистым. Вы почитайте наши сказки — это же невероятно! Мы то кашу из топора варим, то что-то еще. У нас очень смекалистый народ, а русские люди всегда ищут неожиданные решения. Поэтому наши игроки пользуются статусом и спросом. Русские хоккеисты умеют искать неординарные решения, которые не присущи европейцам или американцам. Наш спортсмен всегда находит интересное решение, которое не могло прийти в голову другому. И за счет этой неординарности могут добиваться успехов. Да, наши хоккеисты могут играть в системе, но в рамках этой системы они могут показывать свою неординарность. Русские люди стараются больше импровизировать, это у них в крови. Наших хоккеистов сложно читать, поэтому другим нациям проблематично играть с нами. Русский человек всегда ищет, как удивить соперника", — сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.