Экс-защитник «Трактора» Бэйлен рассматривает варианты в КХЛ («РБ Спорт»)

35-летний американец выступал за «Трактор» с 2017 по 2022 год. В декабре 2022-го челябинский клуб обменял спортивные права на Бэйлена в «Спартак».Также в КХЛ защитник выступал за минское«Динамо», у него есть белорусское гражданство. Всего в 412 матчах в лиге Бэйлен набрал 255 (78+177) очков при полезности «плюс 14».В 13 играх текущего чемпионата Германии на счету хоккеиста 6 (1+5) баллаов при полезности «минус 5».