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Федерация хоккея ОАЭ о сотрудничестве с ФХР: «Наши школы взяли начало в России, наши тренеры приехали из России. У нас есть даже женская команда»

"Рады снова посетить наших друзей. Наши хоккейные школы взяли свое начало в России, наши тренеры приехали из России. Готовы сотрудничать на всех направлениях. Счастливы подписать этот договор, рады сотрудничать не только в спорте, но и во всех медийных отношениях между странами.

Источник: Спортс"

«Рады снова посетить наших друзей. Наши хоккейные школы взяли свое начало в России, наши тренеры приехали из России. Готовы сотрудничать на всех направлениях. Счастливы подписать этот договор, рады сотрудничать не только в спорте, но и во всех медийных отношениях между странами. Наша поддержка идет от высшего руководства страны, мы готовы продолжать. Приглашаем посетить нашу страну и посмотреть на нашу хоккейную сборную. У нас есть даже женская команда», — сказал Хамель аль-Кубаиси.