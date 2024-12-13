Лоутон сделал покер в матче с «Детройтом» и повторил рекорд «Филадельфии». Он забил в равных составах, в меньшинстве и 2 раза в пустые ворота

Отметим, что сегодня нападающий забросил больше шайб, чем в 29 предыдущих играх в сезоне. На его счету 14 (7+7) баллов в 30 матчах. Лоутон повторил рекорд «Филадельфии» по числу голов за матч в рамках регулярок (4). При этом он стал только 3-м игроком клуба, сделавшим покер в XXI веке (в 2002 году это удалось Иржи Допите и Джону Леклеру). Рекорд клуба по числу голов в плей-офф принадлежит Реджи Личу (5, 1976 год).