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Лоутон сделал покер в матче с «Детройтом» и повторил рекорд «Филадельфии». Он забил в равных составах, в меньшинстве и 2 раза в пустые ворота

30-летний игрок стал автором всех четырех голов «Флайерс» в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Ред Уингс» (4:1). Он отличился в равных составах, в меньшинстве, а также дважды поразил пустые ворота.
Источник: Спортс"

Отметим, что сегодня нападающий забросил больше шайб, чем в 29 предыдущих играх в сезоне. На его счету 14 (7+7) баллов в 30 матчах. Лоутон повторил рекорд «Филадельфии» по числу голов за матч в рамках регулярок (4). При этом он стал только 3-м игроком клуба, сделавшим покер в XXI веке (в 2002 году это удалось Иржи Допите и Джону Леклеру). Рекорд клуба по числу голов в плей-офф принадлежит Реджи Личу (5, 1976 год).